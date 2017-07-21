Медведев проведет совещание о развитии электрического транспорта и беспилотников

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в пятницу совещание о развитии электрического и беспилотного транспорта. Как сообщили в пресс-службе кабмина, оно пройдет на площадке научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ".

В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, а также руководители профильных предприятий.

Для развития электрического транспорта в РФ в 2017 году реализуется механизм государственной поддержки, предусматривающий предоставление субсидий производителям городского наземного электрического транспорта - троллейбусов, трамваев и автобусов с электрическим двигателем. В проекте Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года электродвижение, беспилотные автомобили, подключенные автомобили (телематические системы) определены основными направлениями и трендами развития отрасли.

НАМИ основан в 1918 году. Цели деятельности института - обеспечение инновационного развития отечественного автомобилестроения, инжиниринговая поддержка отечественных производителей по разработке, изготовлению прототипов (опытных образцов), испытаниям, повышение технического уровня, конкурентоспособности и комплексной безопасности автомобилей и их компонентов.

НАМИ сейчас занимается реализацией пилотного проекта, связанного с созданием автомобиля для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране (проект "Кортеж").

Также НАМИ реализует проекты по разработке перспективных технических решений в области беспилотного транспорта, занимается созданием модельного ряда коробок передач с автоматическим управлением российского производства для специальной и коммерческой автомобильной техники.