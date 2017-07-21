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Совет директоров МВФ достиг принципиальной договоренности о выделении Греции €1,6 млрд

Экономика и бизнес
21 июля, 1:29 дата обновления: 21 июля, 1:41 UTC+3

Об этом говорится в распространенном заявлении фонда

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ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) достиг принципиальной договоренности о выделении Греции очередного транша помощи размером €1,6 млрд($1,8 млрд). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении фонда.

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В июне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Совет директоров одобрить выделение Греции очередного транша. Лагард тогда указала на "значительный прогресс со стороны греческого правительства в деле проведения политических реформ". По ее словам, также был зафиксирован прогресс в отношении облегчения долгового бремени страны.

В середине июня Еврогруппа достигла предварительной договоренности, которая позволит выделить Греции очередной транш макрофинансовой помощи, который должен составить 8,5 млрд евро. Глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаус Реглинг заявил также, что Афины получат "первый платеж в 7,7 млрд евро по новому траншу макрофинансовой помощи в начале июля".

Нынешняя третья программа помощи Греции завершается в августе этого года, однако Еврогруппа ранее уже заявила, что будет и дальше оказывать содействие Афинам, так как без льготного финансирования, реструктуризации долга или дефолта Греция пока не может самостоятельно вернуться на рынки заемного капитала.

 

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