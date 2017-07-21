ExxonMobil: санкции США против Сечина в мае 2014 года не касались его работы в "Роснефти"

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания ExxonMobil исходит из того, что санкции Вашингтона, введенные ранее против Игоря Сечина, не касались его деятельности в качестве главы "Роснефти" в мае 2014 года. Эти разъяснения приводятся в заявлении, предоставленном в четверг ТАСС официальным представителем фирмы Биллом Холбруком.

Только личные дела

"Отдел [минфина США] по контролю за иностранными активами утверждает, что ExxonMobil нарушила санкции, когда подписала определенные документы в мае 2014 года, со стороны "Роснефти" их подписал Сечин, выступавший в официальном статусе ее руководителя, - подчеркивается в документе. - Как признал отдел по контролю за иностранными активами, представители Белого дома и министерства финансов неоднократно заявляли, что санкции, касающиеся Сечина, относились только к его личным делам, а не к компаниям, которыми он управляет или которые представляет".

В подтверждение данной позиции в заявлении ExxonMobil приведены выдержки из датированного 17 марта 2014 года информационного бюллетеня Белого дома на тему антироссийских санкций. В нем от лица администрации Барака Обамы, занимавшего в то время пост президента США, говорилось: "В настоящее время наша задача выявить этих лиц и принять меры в отношении их личного имущества, однако не против компаний, которыми они управляют в интересах российского государства". В этот же день аналогичная позиция была озвучена представителем Белого дома на брифинге.

Такая же точка зрения, как указали в ExxonMobil, была приведена и в заявлении представителя минфина США в мае 2014 года. Он разъяснил, что, к примеру, главе американского подразделения компании BP было разрешено участвовать в заседании совета директоров "Роснефти" с Сечиным до тех пор, пока указанная деятельность не относилась к личным делам последнего.

В минфине передумали?

Как пояснили в ExxonMobil, несмотря на четко разъясненную ранее позицию, в июне 2015 года отдел минфина США по контролю за иностранными активами все же уведомил американскую компанию в предварительном порядке о том, что она действовала вразрез с американскими санкциями, касающимися Сечина.

Министерство финансов США оштрафовало ExxonMobil на $2 млн под предлогом нарушения ей антироссийских санкций, введенных в связи с событиями на Украине. По версии минфина, нарушение санкций произошло в мае 2014 года, когда руководители ее американских дочерних компаний вели дела с лицами, внесенными в американский черный список, а "именно путем подписания восьми документов, связанных с нефтегазовыми проектами в России, с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным".

В ExxonMobil выразили несогласие с действиями минфина и заявили о намерении оспорить решение в суде.

Позиция Госдепартамента

Компания ExxonMobil подписала упомянутые документы в тот период, когда ее главой был Рекс Тиллерсон, ныне занимающий пост госсекретаря США. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заверила в четверг на регулярном брифинге для журналистов, что Тиллерсон "продолжает соблюдать свое этическое обязательство, включающее самоустранение от дел, связанных с ExxonMobil".

"[Нынешние] действия были предприняты министерством финансов, Госдепартамент США не был в это вовлечен", - сказала дипломат. По ее словам, информация из минфина о начислении штрафа фирме ExxonMobil была сначала доведена до сведения первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана, который лишь впоследствии проинформировал на этот счет Тиллерсона.

Науэрт добавила, что американские власти в целом и Госдепартамент в частности по-прежнему серьезно настроены на "поддержание санкций" в отношении России. "Думаю, наша поддержка украинского правительства очевидна", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.