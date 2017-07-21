ЦБ отозвал лицензию у казанского банка "Спурт"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 21 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у казанского Акционерного коммерческого банка "Спурт", говорится в сообщении регулятора. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 июля 2017 г. занимала 183-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов "Спурт" неадекватно оценивал принятые риски.

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), на которую приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению банком "Спурт", провела обследование его финансового положения. Итогом обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала).

Сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов банка - значительная часть кредитного портфеля "Спурта" была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых оценивается как критическое, отмечает регулятор.

Банк России неоднократно применял в отношении банка "Спурт" меры надзорного реагирования. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.

По оценке АСВ, осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным из-за крайне низкого качества активов, величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание неспособность кредитной организации обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов, отмечается в сообщении.

В связи с отзывом лицензии деятельность временной администрации по управлению АКБ "Спурт", функции которой были возложены на АСВ 28 апреля 2017 г., прекращена. В соответствии с приказом Банка России от 21 июля в "Спурт" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплаты вкладчикам

Банк "Спурт" является участником системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов (28 апреля 2017 г.,), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Отзыв лицензии, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность АСВ по выплате страхового возмещения по вкладам, подчеркивается в сообщении ЦБ.

Выплаты страхового возмещения по вкладам (счетам) в "Спурте", которые начались в середине мая, по-прежнему осуществляются АСВ.

Банк России ввел с 28 апреля 2017 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке "Спурт" сроком на три месяца. На такие меры регулятор пошел в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения.

Одновременно ЦБ возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

Как отмечает регулятор, ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов, спровоцированным в том числе информационными атаками через социальные сети. На начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов. Однако затем реализация активов была затруднена в связи с участием банка в финансировании крупного инвестпроекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка.

Банк "Спурт" создан в декабре 1992 года и изначально был ориентирован на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. Один из основных акционеров кредитной организации - Европейский банк реконструкции и развития, доля которого в "Спурте" составляет 28,25%.