Производители молока просят изменить правила перехода на ЭВС

ТАСС, 21 июля. Производители молока и продукции из него отмечают, что работа системы электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) не отлажена, и ее необходимо протестировать на сырье, прежде чем внедрять электронную сертификацию на готовую продукцию. Опрошенные ТАСС участники рынка приветствуют переход с бумажных на электронные сертификаты на сырье, но отмечают ряд трудностей, в том числе с доступом в интернет в отдаленных селах.

При этом ЭВС для готовой продукции, по их мнению, в принципе избыточна, и в итоге затраты, которые понесут заводы на увеличение штата сотрудников, их обучение и закупку техники, могут привести к росту себестоимости и цен.

С 1 января 2018 года в РФ вводится обязательная ветеринарная сертификация широкого ряда подконтрольных продуктов животного происхождения, в том числе молочной продукции. Она будет осуществляться в государственной информационной системе "Меркурий".

Любое перемещение партии готовой продукции станет возможным только при условии оформления ветсертификата. О том, насколько российские регионы готовы к новому формату сертификации, чем грозит производителям переход на него и какие изменения могут почувствовать покупатели - в материале ТАСС.

Успешный опыт

После ввода ЭВС любое перемещение партии продукции станет возможным только при условии оформления электронного документа. Одним из плюсов возможности отследить продукцию от фермы до прилавка называют борьбу с фальсификатом молока. По данным Роспотребнадзора, его доля в РФ колеблется в районе 6-8%.

Между тем, как сообщила ТАСС исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая, на рынке этот процент может быть существенно выше. "Мы надеемся, что программа ЭВС и прослеживаемости полностью решит эту проблему. Там будет все: откуда пришло сырье, что мы применили, чтобы произвести конкретную продукцию, - сколько молока, сколько других составляющих", - сказала она.

У российских регионов есть успешный опыт работы: в агрохолдинге "Ашатли" (лидер по производству сырого молока в Пермском крае) ТАСС сообщили, что ЭВС уже ведется и "это не вызвало никаких проблем у предприятия". Также не ощутил трудностей и другой крупный производитель молочной продукции Прикамья - маслозавод "Нытвенский".

Маницкая отметила, что предприятия отрасли готовятся к внедрению ЭВС, однако часть из них все еще надеется на перенос сроков.

Ранее сообщалось, что производители молочной продукции, в частности Danone, говорят о необходимости переноса сроков ее введения для сырого молока в связи с тем, что молокозаводы не готовы к ее внедрению до 2022-2023 года для готовой, переработанной молочной продукции.

Трудности перехода

Большинство опрошенных ТАСС участников рынка поддерживают переход с бумажной ветсертификации сырого молока на электронную, но считают его преждевременным.

Так, вице-президент группы компаний Danone по корпоративным отношениям в России и СНГ Марина Балабанова заявила журналистам, что считает необходимым перенести срок ввода электронной сертификации хотя на год. А на Любинском молочноконсервном комбинате в Омской области добавляют, что производители молочной продукции региона рассматривают возможность подачи массового заявления в Минсельхоз с просьбой о сдвиге сроков.

Что касается готовой продукции, по мнению Балабановой, эта мера в принципе лишняя. "Мы не видим никаких положительных моментов для ее введения. Нигде в мире подобной процедуры не существует", - отметила она.

Аналогичную точку зрения высказала и заместитель гендиректора Псковского городского молочного завода Надежда Петрова. "Для нас, молочников, нужна не просто отсрочка введения таких сертификатов (для готовой продукции - прим. ТАСС), а отмена. Не надо бежать впереди планеты всей", - отметила она.

По ее мнению, следует остановиться на уже почти законченном этапе - ЭВС входящей продукции, 90% поставщиков сырья завода работают в этой системе.

"Наши специалисты одобряют электронную ветеринарную сертификацию от хозяйств-поставщиков. Мы можем в любое время заблокировать получение продукции с фермы, если на ней вдруг окажется вспышка какой-то болезни. На приемке продукции у нас стоит компьютер, и мы отслеживаем это в реальном времени. Думаем, на этом этапе и нужно остановиться", - сказала она.

Проблемы доступа

В комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области, где переход на ЭВС находится на стадии завершения, также считают его преждевременным: есть хозяйства в удаленной сельской местности, у которых отсутствует доступ к интернету. Об этой проблеме говорят и в Новосибирской области, которая, по данным регионального управления Россельхознадзора, входит в пятерку субъектов РФ, где оформляется наибольшее количество ветсертификатов в электронном виде.

По словам и. о. министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, вопрос с покрытием будет решаться постепенно, однако откладывать сроки, даже учитывая этот момент, по его мнению, нет необходимости.

"У нас покрытие сетью интернета на территории области достаточно слабое, из-за этого возникают проблемы определенные. Это слабое звено, но со временем оно тоже будет преодолеваться", - сказал он ТАСС.

В качестве довода о неготовности молочной отрасли к таким переменам приводят также неотлаженную работу системы "Меркурий", которая, по словам Балабановой, "подвержена сбоям" и "еще не настолько технически совершенна". По оценкам гендиректора краснодарской "Фирмы "Калория" Татьяны Садовой, к 1 января завершить тестирование "Меркурия" не удастся.

Как добавили в комитете госветнадзора Нижегородской области, производители опасаются также, что система поставит под угрозу коммерческую тайну предприятий.

"Применительно к "Меркурию" не установлен состав открытых данных, содержащихся в данной системе. Как позиционирует данную информационную систему Россельхознадзор, по ней любой потребитель сможет проследить путь подконтрольной продукции "от коровы до стола потребителя". То есть любое лицо может получить информацию об объемах товарооборота, о поставщиках и покупателях того или иного хозяйствующего субъекта", - пояснил собеседник ТАСС.

Цена для потребителя

По мнению экспертов, с введением ЭВС могут возрасти и затраты предприятий - необходимо будет взять на работу дополнительных специалистов, провести их обучение и закупить более мощную компьютерную технику.

На Международной молочной неделе, которая прошла в июне в городе Углич, производители в своей резолюции также отметили, что ЭВС готовой продукции потребует дополнительных инвестиций в аппаратное обеспечение складских цифровых технологий. По их мнению, в сумме все затраты могут поставить отечественных производителей в неравные конкурентные условия с производителями евразийского экономического сообщества.

Как отметила представитель Danone, если будет введена ЭВС для готовой продукции, на ее внедрение компании может потребоваться до 1,5 млрд рублей, а затраты на производство килограмма продукции могут возрасти в среднем на 3,6 рубля.

Маницкая также не исключила, что рост цен возможен, но, по ее мнению, покупатель проголосует рублем и остановит свой выбор на приемлемой по цене и качеству продукции. "Выше покупательской способности цены не вырастут. Есть потолок, по которой потребитель готов покупать молоко", - отметила она.

При этом среди российских производителей есть примеры внедрения ЭВС, которая в итоге не отразилась на стоимости товара. На маслозаводе "Нытвенский" и в агрохолдинге "Ашатли" корреспонденту ТАСС заявили, что сертификация никак не повлияла на повышение цен, они остались на прежнем уровне.