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Новая программа помощи ипотечникам обеспечит средствами 1,3 тыс. заемщиков

Экономика и бизнес
21 июля, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В уставной капитал АО "АИЖК" поступит 2 млрд рублей, которые будут направлены на оказание помощи ипотечных заемщикам, сообщили в Минстрое

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Средства, выделенные по новой программе помощи ипотечным заемщикам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию, позволят реструктурировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Об этом говорится в сообщении Минстроя России.

"На реализацию помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, из федерального бюджета будет выделено 2 млрд руб. Средства поступят в виде взноса в уставный капитал АО "АИЖК", - говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее решение правительство России приняло на очередном заседании 20 июля.

Предыдущая программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была запущена в апреле 2015 г. и завершилась в мае 2017 г. На реструктуризацию долга ипотечных заемщиков было выделено 4,5 млрд руб. При этом, по информации Агентства ипотечного жилищного кредитования, на март 2017 г. средства были полностью израсходованы. С 2015 г. в рамках госпрограммы поддержку получили более 22 тыс. российских семей.

Помощь по завершившейся программе могли получить заемщики, имеющие одного и более несовершеннолетних детей, семьи с детьми до 24 лет (которые являются учащимися, студентами, аспирантами и т. д.), ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, где есть инвалиды. Единый механизм реструктуризации ипотечных кредитов предусматривал либо единоразовое списание части основного долга, либо предоставление периода помощи до 18 месяцев со снижением ежемесячного платежа.

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