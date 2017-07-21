Курс евро к рублю на открытии торгов вырос до 68,74 рубля

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 58,96 руб. Курс евро поднялся на 17 копеек до 68,74 руб.
в то же время индекс ММВБ опустился на 0,3%, до 1941,21 пункта. Долларовый индекс РТС - на 0,1% и достиг уровня 1037,59 пункта.