"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. ПАО "Аэрофлот" вводит дополнительные квартальные премии для пилотов, сообщила пресс-служба компании.

"Правлением "Аэрофлота" принято решение с 1 октября 2017 года ввести дополнительную систему поощрения пилотов", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что премии будут выплачиваться каждый квартал, при этом размер вознаграждения будет зависеть от стажа пилота. Так, при стаже от года до двух лет сотрудник получит 75 тыс. руб., от двух до трех лет - 150 тыс. руб. и при стаже более трех лет - 240 тыс. руб.

Такие шаги компания предприняла, чтобы закрепить за собой высококвалифицированные летные кадры.

В июне авиаперевозчик ввел единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава в "Аэрофлот". Сумма поощрения варьируется от 350 тыс. руб. до 650 тыс. руб.

Ранее стало известно, что российские пилоты массово переходят в иностранные авиакомпании, преимущественно азиатские, из-за меньшей нагрузки и более выгодных финансовых условий.