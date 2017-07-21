На ВЭФ-2017 впервые пройдет бизнес-диалог предпринимателей РФ и Индии

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Бизнес-диалог между предпринимателями России и Индии впервые состоится на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017), который пройдет в сентябре во Владивостоке.
Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.
"Впервые на Восточном экономическом форуме состоится бизнес-диалог Россия - Индия", - говорится в сообщении по итогам встречи главы министерства Александра Галушки и чрезвычайного и полномочного посла Индии в РФ Панкаджа Сарана.
"Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина и традиционно вызывает большой интерес как у представителей отечественного бизнеса, так и у наших зарубежных партнеров. Созданные в течение трех лет механизмы для развития Дальнего Востока позволили привлечь в макрорегион более 2 трлн рублей инвестиций, за которыми стоят более 700 проектов. С участием индийской компании KGK Diamonds в свободном порту Владивосток реализуется проект создания алмазогранильной фабрики, компания Tata Power активно работает над проектом освоения Крутогоровского месторождения угля на Камчатке. Вместе с тем мы понимаем, что проектов и инвестиций из Индии может быть на порядки больше", - приводит пресс-служба слова министра.
Индийскую делегацию на форуме вновь возглавит министр коммерции и промышленности Индии Нирмала Ситхараман. "В настоящее время мы формируем состав нашей делегации, чтобы визит во Владивосток был максимально полезен обеим сторонам", - сообщил посол Индии.
Восточный экономический форум стал крупнейшей международной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Участие в ВЭФ-2017 уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритания, Германии.
В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, на форуме было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций в 2,2 трлн рублей. Было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.