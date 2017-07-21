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В Siemens заявили, что речи об уходе концерна с российского рынка не идет

Экономика и бизнес
21 июля, 10:59 UTC+3

Компания приостанавливает поставки российским клиентам лишь по тем контрактам, которые касаются энергооборудования

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Материал из 1 страницы
© EPA/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Германский концерн Siemens не собирается сворачивать российский бизнес, несмотря на предпринятые ограничения. Об этом заявил корреспонденту ТАСС представитель концерна Филип Энч, комментируя информацию о том, что четыре газотурбинные установки производства Siemens вопреки контракту оказались в Крыму.

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"Нет, об этом (об уходе из РФ - прим. ред. ТАСС) речи не идет", - сказал он.

"Речь идет о том, что наша компания соблюдает все предписания и правила в области экспорта, и так было всегда. Мы преследуем цель, чтобы этим нормам соответствовали наши дочерние предприятия и партнеры", - добавил Энч.

Энч также сообщил, что Siemens создал специальную рабочую группу, которая проверяет деятельность российских клиентов на соответствие экспортным нормативам и условиям имеющихся контрактов. "Проверка ведется, касается она в первую очередь области строительства электростанций", - сказал он, отказавшись привести названия фирм-партнеров.

"Рабочая группа, которая ведет проверку, пытается выяснить, что наши партнеры, дочерние компании или фирмы, имеющие лицензию, не нарушают предписания Европейского союза по экспорту", - отметил Энч.

В распространенном ранее пресс-релизе концерна говорится, что Siemens из-за поставок его турбин в Крым приостанавливает поставки российским клиентам с госучастием. "Это касается лишь поставок энергооборудования, это четко прописано в сообщении", - отметил Энч.

При этом он не смог уточнить, какой ущерб был нанесен Siemens из-за нарушения контракта по поставкам газотурбинных установок в Крым.

Заявление концерна

Ранее Siemens сообщил, что все четыре газотурбинные установки, произведенные германском концерном Siemens для проекта на юге России, были вопреки договоренностям доставлены в Крым.

При этом концерн в своем заявлении указал, что прекратит участие (46%) в российской компании "Интеравтоматика". Эта компания была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, отмечается в сообщении концерна. Siemens также приняла решение на данном этапе приостановить реализацию некоторых контрактов с фирмами с госучастием в России. Концерн сообщил, что специальная рабочая группа "основательно проверяет все подразделения и всех значимых партнеров в России".

Помимо этого, концерн сообщил, что отзовет или сменит двух своих сотрудников, являющихся членами наблюдательного совета российской компании "Интеравтоматика" (46% компании принадлежит Siemens), на время расследования дела о поставках в Крым газотурбинных установок.

Кроме того, Siemens будет реализовывать новые проекты по созданию газотурбинного энергооборудования в России только через совместное предприятие с "Силовыми машинами" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Их деятельность будет находиться под постоянным контролем со стороны концерна, подчеркнули в компании.

Иск концерна

Siemens 11 июля подала иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Ответчиком по иску также выступает СП с "Силовыми машинами", однако, как пояснял ТАСС представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост, претензии по существу предъявляются только к "Технопромэкспорту". Siemens подчеркивала, что настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань. По информации источников агентства Reuters, Россия поставила в Крым турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза.

В ответ госкорпорация "Ростех", дочернее предприятие которой - "Технопромэкспорт" - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке. При этом не уточнялось, кто является производителем турбин.

В российском представительстве Siemens сначала опровергли факт поставки турбин на полуостров, однако позднее заявили, что, по крайней мере, две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, были все-таки перемещены в Крым.

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Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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