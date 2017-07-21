"Интер РАО" в настоящее время не закупает оборудование у Siemens

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Интер РАО" в настоящее время не нуждается в поставках газовых турбин производства германского концерна Siemens. Все оборудование, которое было необходимо уже поставлено на объекты, сообщили ТАСС в пресс-службе "Интер РАО".
"В настоящий момент нам не требуется оборудование компании Siemens, так как на все наши объекты строительства оборудование уже поставлено", - сказали в компании.
В портфель группы компаний "Интер РАО" входит 40 тепловых электростанций, 12 гидроэлектростанций (ГЭС), в том числе 7 малых ГЭС. Совокупная мощность генерирующих активов холдинга составляет около 31,3 ГВт.
"Интер РАО" в настоящее время завершает в России строительство Пермской ГРЭС, Затонской ГРЭС в Уфе, ведет строительство четырех электростанций в Калининградской области, три из которых будут работать на газе.
Siemens в пятницу сообщила, что все четыре газовые турбины, поставленные в Крым, были производства германского концерна. Компания заявила, что намерена выйти из капитала "Интеравтоматика", где владеет 46%, и начать реализовывать новые проекты по созданию газотурбинного оборудования в России только через совместное предприятие с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" - и собственный филиал в России. При этом Siemens сообщила, что деятельность этих компаний будет находиться под постоянным контролем со стороны концерна.