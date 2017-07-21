Госдума приняла закон о госпошлинах за регистрацию СМИ

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон о единых госпошлинах за регистрацию СМИ всех форм периодического распространения.
Предусматривается, что за госрегистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации СМИ, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на всей территории РФ, за ее пределами, на территориях нескольких субъектов РФ, пошлина составит 8 тыс. руб.
Если речь идет о СМИ, которое распространяется на территории одного субъекта РФ, размер пошлины составит 4 тыс. руб. За выдачу разрешения на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории РФ вводится госпошлина в размере 8 тыс. руб.
При регистрации СМИ рекламного характера размер госпошлины увеличивается в пять раз. При регистрации СМИ, специализирующемся на выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также СМИ образовательного и культурно-просветительского назначения, размер госпошлины уменьшается в пять раз.
Ко второму чтению из документа была исключена норма, согласно которой госпошлина за повторную выдачу свидетельства о госрегистрации СМИ составит 350 руб. Предусматривается, что закон вступит в силу 1 января 2018 года.