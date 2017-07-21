Северный завоз на Ямале идет по плану

ТАСС, 21 июля. Северный завоз, в рамках которого в летнюю навигацию в отдаленные населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) доставляют продукты и топливо, идет по плану, несмотря на то, что начало навигации задержалось из-за холодной весны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Навигация в 2017 году открылась почти на две недели позже обычного. Тем не менее централизованный завоз идет по графику. Уже в отдаленные населенные пункты поставлено 36% нефтепродуктов, 16% каменного угля , 56% дров", - сказали в пресс-службе.

По данным ямальских властей, объем северного завоза в навигацию 2017 года составляет более 82 тыс. тонн нефтепродуктов, 17 тыс. тонн каменного угля и чуть менее 6 тыс. тонн кубометров дров.

Отопительный сезон в ЯНАО завершился 18 июля, на две с половиной недели позже обычного. В 2016-м тепло в батареи перестало поступать 1 июля. В северных районах Ямала новый отопительный сезон начинается в конце августа.

Ранее сообщалось, что ледоход начался на Оби в ЯНАО 27 мая, на неделю позже, чем в 2016 году из-за морозной весны. Специалисты не могли начать навигацию до тех пор, пока арктические реки не очистят от льдин.