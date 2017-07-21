Индия объявила тендер на поставку шести подлодок на $7,76 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Индии инициировало процесс приобретения шести неатомных субмарин (проект 751) для ВМС общей стоимостью 500 млрд рупий ($7,76 млрд), направив запросы ведущим мировым производителям, в том числе Центральному конструкторскому бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин".

Об этом в пятницу сообщили ТАСС в оборонном ведомстве Индии.

"Долгожданный процесс закупки инициирован. Флот Индии остро нуждается в обновлении, численность его подводных лодок сократилась с 21 в 1980-х годах до 13 дизельных и двух атомных субмарин - "Акулы", взятой в лизинг в России, и "Ариханта" собственной постройки", - сказал представитель министерства, подчеркнув, что с учетом того, что Китай располагает подводным флотом в 65 единиц, такой дисбаланс "вызывает озабоченность".

"Шесть подводных лодок P-751 стоимостью 500 млрд рупий будут строиться на верфях индийского частного предприятия, которое определит правительство, а иностранный партнер в сделке будет выбран на условиях обычного тендера", - добавили в Минобороны. Это будет первый проект по недавно утвержденной модели стратегического партнерства, предназначенной для содействия участию частного сектора в оборонном производстве Индии, отметили в ведомстве.

Согласно официальным источникам, запросы от индийской стороны получили "Рособоронэкспорт" с ЦКБ МТ "Рубин" (Россия), Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries (Япония), Naval Group (Франция), Navantia (Испания), Saab (Швеция) и ThyssenKrupp Marine Systems (Германия).

Индийские военные рассчитывают, что новые субмарины будут "более продвинутыми и смертоносными", чем подводные лодки Scorpene, которые строятся на верфи Mazagon Docks Limited в Мумбаи. В частности, их предполагается оснастить воздухонезависимыми энергетическими установками, которые значительно повысят дальность плавания, бесшумность и невидимость подлодки для средств обнаружения. Ожидаемыми претендентами на участие в сделке с индийской стороны военные чиновники называют Larsen & Tourbo и Reliance Defense and Engineering Limited, которые имеют свои собственные верфи, достаточный опыт и производственные мощности.