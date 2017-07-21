Власти США опровергли слова Маска о выдаче разрешения на создание сверхскоростного поезда

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Муниципалитеты Нью-Йорка, Вашингтона, Филадельфии и Балтимора опровергли высказывания предпринимателя Илона Маска о выдаче ему предварительного разрешения на реализацию на Восточном побережье США проекта строительства сверхскоростного поезда.

Впервые слышат

Власти всех четырех городов, которых глава компаний SpaceX и Tesla хотел бы соединить при помощи принципиально нового железнодорожного транспорта, заявили, что не имели контактов с Маском по поводу таких планов. Муниципалитеты трех из этих крупнейших городов среднеатлантического региона США - Вашингтона, Нью-Йорка и Филадельфии - сообщили в четверг газете LA Times, что впервые слышат об этой инициативе. А мэр Балтимора Кэтрин Пью в кратком письменном заявлении заверила лишь, что "рада услышать" о предложении Маска соединить Нью-Йорк с Вашингтоном через ее город. "Если его план станет реальностью, то будет обладать огромным потенциалом создания новых благоприятных возможностей для Балтимора", - полагает Пью.

"Никто в мэрии или каком-либо из ее управлений [ничего] не слышал от Маска или представителей его компании", - подчеркнул Бен Сарле - заместитель пресс-секретаря мэра Нью-Йорка. По его словам, "преждевременно" строить какие бы то ни было догадки о реализации проекта Hyperloop, поскольку мэр Нью-Йорка Билл де Блазио совершенно не в курсе предложений на этот счет. "Мы тоже впервые об этом слышим", - признала официальный представитель мэра Вашингтона Латойя Фостер.

Как отметил в свою очередь представитель мэрии Филадельфии Майк Данн, там не знают, что имеет в виду Маск, когда объявляет о получении "устного правительственного согласия" на воплощение в жизнь идеи создания сверхскоростного поезда в среднеатлантическом регионе США. "Прежде чем эта непроверенная технология "гиперпетли" станет реальностью, она должна преодолеть множество [административных] барьеров", - констатировал Данн.

Заявления Маска

По версии инвестора и изобретателя Маска, принадлежащая ему The Boring Company получила разрешение от властей США на строительство тоннеля с разряженным воздухом, названного им самим Hyperloop, между Нью-Йорком и Вашингтоном. Движущийся в тоннеле скоростной пассажирский поезд сможет преодолевать 250 км между двумя городами за 29 минут, утверждает глава компаний SpaceX и Tesla, занимающий в том числе разработками космических кораблей.

"Только что получил устное разрешение правительства на строительство The Boring Company подземной линии "гиперпетли" Нью-Йорк - Филадельфия - Балтимор - Вашингтон. Линия пройдет из центра одного города в центр другого. В каждом из них будет создано до десятка лифтов для входа и выхода", - написал в Twitter Маск. Позднее он скорректировал это заявление, добавив: "Предстоит все еще много работы для получения официального одобрения, но я с оптимизмом оцениваю шансы на то, что это произойдет быстро".

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) 20 июля 2017 г.

О проекте

Проект поезда Hyperloop был предложен Маском в 2012 году. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли, в которых воздух чрезвычайно разряжен, с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 км/ч будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом капсула не касается стенок трубы, вследствие эффекта воздушной подушки. За реализацию проекта взялась компания, впоследствии названная Hyperloop One.

По заявлениям разработчиков, затраты на проект будут намного ниже, чем при строительстве железной дороги с поездами на магнитной подушке. Маск ранее говорил, что считает возможным примерно за $6 млрд соорудить в течение 10 лет "гиперпетлю" между калифорнийскими городами Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

В России в качестве пилотного проекта рассматривается строительство 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино.