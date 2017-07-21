Госдума приняла закон, направленный на защиту госсредств в банках

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, дающий правительству право устанавливать требования к банкам, работающих с государственными средствами.

Согласно закону, ФГУПы и федеральные казенные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и безопасности России, госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в кредитных организациях, заключать договоры банковского вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретать ценные бумаги кредитных организаций только в случае, если кредитная организация соответствует требованиям, установленным правительством.

Перечень таких организаций будет публиковаться на сайте ЦБ ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца, и в нем будет содержаться информация о размере собственных средств кредитной организации и данные о ее участии в системе страхования вкладов.

Если банк перестал соответствовать этим требованиям, организации должны расторгнуть договор с ним с течение 180 дней. Со дня исключения банка из перечня правительства на счет в этом банке не могут зачисляться денежные средства, за исключением процентов по договору банковского счета или банковского вклада (депозита).

Закон устанавливает общие требования к таким кредитным организациям - такой банк должен находиться под общим или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации, либо должен иметь собственные средства в размере не менее установленного правительством по согласованию с ЦБ уровня и соответствовать дополнительным требованиям правительства. Правительство будет вправе установить требования к ценным бумагам кредитных организаций и установить лимиты размещения средств госкомпаниями в этих банках, а также к уровню кредитного рейтинга банка.

Если речь идет о кредитной организации, находящейся под санкциями иностранного государства или союза государств, либо под санкциями находится лицо, которое контролирует кредитную организацию, то такая организация также может быть включена в соответствующий перечень.

Правительство будет также устанавливать требования к иностранным банкам, в которых госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании и имеющее стратегическое значение ФГУПы могут открывать счета. Правительство будет устанавливать срок, в течение которого необходимо будет расторгнуть договор с банком, если он перестал соответствовать этим требованиям. Перечень таких банков будет составляться правительством не реже одного раза в три месяца. О каждом открытии, закрытии счетов, изменении реквизитов счетов, приобретении или отчуждении ценных бумаг иностранного банка будет необходимо уведомлять Росфинмониторинг.

Ответственность за нарушение норм

Закон устанавливает административную ответственность для госкорпораций, госкомпаний, ФГУПов и федеральных казенных предприятий, имеющих стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ и их должностных лиц, за нарушения требований к выбору банков, в которых можно размещать счета, а также за несоблюдение сроков, в течение которых они обязаны расторгнуть договоры с банками, не соответствующими требованиям правительства.

Если кредитная организация не соответствует установленным правительством требованиям для проведения операций со средствами федерального казначейства, государственных внебюджетных фондов, ФГУПов, госкорпораций и госкомпаний и проводит такие операции, ее должностные лица будут оштрафованы на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей, само юрлицо - на сумму от 10 млн до 60 млн рублей. Аналогичное наказание будет наложено на должностных лиц госкорпораций, госкомпаний, ФГУПов за размещение средств и открытие счетов в не соответствующих требованиям правительства кредитных организациях.

За непредоставление либо предоставление недостоверных сведений об открытии, закрытии и изменении реквизитов каждого счета в иностранном банке госкорпорацией, госкомпанией либо публично-правовой компанией ее должностных лиц оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, само юрлицо будет оштрафовано на сумму от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Закон определяет органы, уполномоченные рассматривать соответствующие административные дела. В случае совершения административного правонарушения банком либо его должностным лицом дело будет рассматриваться Банком России, а если правонарушение совершено госкорпорацией, госкомпанией или ФГУПом, то дело будет рассматриваться Росфинмониторингом.