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Росатом заявил об отсутствии рисков для поставок турбин из-за ситуации с Siemens

Экономика и бизнес
21 июля, 12:34 UTC+3

В госкорпорации заявили, что ситуация никак не отразится на поставках быстроходных турбин на строящиеся объекты компании

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" не видит для себя никаких рисков в результате пересмотра Siemens формата работы в России. Решение германского концерна не отразится на поставках тепловых турбин на строящиеся объекты Росатома, сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Мы не видим никаких рисков. Ситуация не отразится на поставках тепловых быстроходных турбин на строящиеся объекты Росатома", - сказали в компании.

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Siemens в пятницу сообщил, что все четыре турбины, поставленные в Крым для строительства электростанций на полуострове, оказались производства германского концерна. На фоне нарушения санкционного режима Евросоюза Siemens принял решение о проведении проверки всех российских партнеров, занятых в сфере строительства электростанций, на предмет соблюдения предписаний Евросоюза по экспорту и временной приостановке поставок энергооборудования по уже заключенным контрактам.

Одним из поставщиков быстроходных и тихоходных тепловых турбин для АЭС Росатома являются "Силовые машины". По данным "Силовых машин", в настоящее время в исполнении "Силовых машин" находятся проекты изготовления турбоустановок в том числе для Курской АЭС-2, Белорусской АЭС, Ленинградской АЭС-2, АЭС "Куданкулам" в Индии, АЭС "Бушер" в Иране.
Как сообщалось, на фоне нарушения санкционного режима Евросоюза из-за поставок турбин германского производства в Крым Siemens принял решение о проведении проверки всех российских партнеров, занятых в сфере строительства электростанций, на предмет соблюдения предписаний Евросоюза по экспорту и временной приостановке поставок энергооборудования по уже заключенным контрактам.

Германский концерн отметил, что не собирается уходить с российского рынка, но ужесточит правила работы в стране - теперь все новые проекты Siemens по созданию газотурбинного оборудования в России будут реализовываться только через совместное предприятие с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" - и собственный филиал в России, контроль за которыми также будет ужесточен.

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Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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