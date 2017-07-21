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Песков отказался комментировать заявление Siemens о приостановке части контрактов

Экономика и бизнес
21 июля, 12:38 UTC+3

При этом пресс-секретарь президента отметил, что надеется, что компании, по линии которых осуществляется это сотрудничество, продолжат взаимодействие и диалог

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался прокомментировать заявление концерна Siemens о приостановлении реализации некоторых контрактов с фирмами с госучастием в России из-за информации о том, что все четыре газотурбинные установки, произведенные германском концерном для проекта на юге России, были вопреки договоренностям доставлены в Крым.

"Наверняка вы будете меня спрашивать об истории с Сименсом. Сразу скажу, что я оставляю это без комментариев, - сказал Песков. - Это вопрос к компаниям, по линии которых осуществляется это сотрудничество, и по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог".

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Германский концерн Siemens сообщил ранее, что все четыре газотурбинные установки, произведенные компанией для проекта в Тамани, были вопреки договоренностям доставлены в Крым. При этом концерн в своем заявлении указал, что прекратит участие (46%) в российской компании "Интеравтоматика". Эта компания была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, отмечается в сообщении концерна.

Siemens также приняла решение на данном этапе приостановить реализацию некоторых контрактов с фирмами с госучастием в России. Концерн сообщил, что специальная рабочая группа "основательно проверяет все подразделения и всех значимых партнеров в России". Помимо этого, в компании заявили, что отзовут или сменят двух своих сотрудников, являющихся членами наблюдательного совета российской компании "Интеравтоматика" (46% компании принадлежит Siemens), на время расследования дела о поставках в Крым газотурбинных установок.

Siemens будет реализовывать новые проекты по созданию газотурбинного энергооборудования в России только через совместное предприятие с "Силовыми машинами" - ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Их деятельность будет находиться под постоянным контролем со стороны концерна, подчеркнули в компании.

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Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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Песков, Дмитрий Сергеевич
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