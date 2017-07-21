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Российские банки в I полугодии получили рекордную прибыль за всю историю РФ

Экономика и бизнес
21 июля, 12:45 дата обновления: 21 июля, 12:48 UTC+3

Показатель превышает 750 млрд рублей

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2017 года превысила 750 млрд рублей, что стало максимумом за всю историю РФ.

Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ "Финансовое обозрение" за второй квартал 2017 года.

"В условиях, когда качество кредитного портфеля не ухудшалось, банки смогли существенно снизить затраты на резервы на возможные потери, до последнего времени сдерживавшие увеличение банковской прибыли. В первом полугодии 2017 г. затраты банков на формирование резервов на возможные потери составили менее 300 млрд рублей, что почти на четверть меньше, чем за аналогичный период 2016 года, и вдвое меньше, чем за январь - июнь 2014 и 2015 годов", - отмечает регулятор.

Благодаря этому прибыль банков устойчиво росла, поясняет ЦБ, и по итогам первого полугодия превысила 750 млрд рублей, достигнув максимального значения за всю историю российского банковского сектора.

Кроме того, восстановление внутреннего спроса и рост реальных зарплат позволили заемщикам более исправно обслуживать свои обязательства перед банками. "Тенденция к росту доли просроченной задолженности, наблюдавшаяся с середины 2014 года, в 2017 года продолжала ослабевать и к середине года окончательно "сошла на нет", - говорится в обозрении ЦБ. 

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