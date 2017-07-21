Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" разместит два выпуска облигаций общим объемом на 266 млрд рублей

Экономика и бизнес
21 июля, 13:47 UTC+3 МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Ценные бумаги будут размещены по открытой подписке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Роснефть" утвердила выпуски облигаций серий 001P-06 и 001P-07 на 90 млрд руб. и 176 млрд руб. соответственно, следует из материалов компании.

Срок обращения облигаций обоих выпусков составляет 10 лет. Ценные бумаги будут размещены по открытой подписке.

Данные облигации будут размещены в рамках программы на сумму 1,071 трлн руб., утвержденной в декабре 2016 г. В "Роснефти" тогда поясняли, что эта программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Сильные дожди с грозой в Москве продлятся до вечера пятницы
3
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
4
Прощай, оружие: что означает отказ США от программы ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
5
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама