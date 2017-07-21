"Роснефть" разместит два выпуска облигаций общим объемом на 266 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Роснефть" утвердила выпуски облигаций серий 001P-06 и 001P-07 на 90 млрд руб. и 176 млрд руб. соответственно, следует из материалов компании.

Срок обращения облигаций обоих выпусков составляет 10 лет. Ценные бумаги будут размещены по открытой подписке.

Данные облигации будут размещены в рамках программы на сумму 1,071 трлн руб., утвержденной в декабре 2016 г. В "Роснефти" тогда поясняли, что эта программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.