"Роснефть" разместит два выпуска облигаций общим объемом на 266 млрд рублей

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Роснефть" утвердила выпуски облигаций серий 001P-06 и 001P-07 на 90 млрд руб. и 176 млрд руб. соответственно, следует из материалов компании.
Срок обращения облигаций обоих выпусков составляет 10 лет. Ценные бумаги будут размещены по открытой подписке.
Данные облигации будут размещены в рамках программы на сумму 1,071 трлн руб., утвержденной в декабре 2016 г. В "Роснефти" тогда поясняли, что эта программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.