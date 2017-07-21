"Русгидро" не предполагала использование турбин Siemens на Дальнем Востоке

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Строительство генерирующей компанией "Русгидро" электростанций на Дальнем Востоке, которое ведется на 50 млрд руб. из федерального бюджета, не предполагает использование турбин производства Siemens. Об этом сообщила пресс-служба "Русгидро".
"Проекты возводимых "Русгидро" электростанций на Дальнем Востоке не предполагают использования турбин производства Siemens", - отметили в компании, комментируя ситуацию с поставками электрогенерирующего оборудования компании Siemens.