Медведев: доля производства электромобилей к 2020 году может достигнуть 17%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что доля производства электромобилей к 2020 году может достигнуть 17%.

"По оценкам отраслевых экспертов, доля электромобилей в общем объеме выпуска составит не менее 17% к 2020 году", - заявил он на совещании о развитии электрического и беспилотного транспорта.

Премьер добавил, что три четверти из них, как полагают эксперты, будут гибридными машинами. Медведев отметил, что крупнейшие автопроизводители России уже сертифицировали и проводят опытную эксплуатацию автобусов с электродвигателями. По его словам, в 2017 году производителям такого транспорта выделены субсидии на сумму 900 млн руб. "Есть предложения поддержать спрос, создать более благоприятные условия - и льготы налоговые, и экспортные стимулы для производителей компонентов электромобилей, и вложиться, конечно, в инфраструктуру", - отметил премьер, предложив участникам совещания обсудить эти идеи. "Сами автопроизводители должны предлагать и цену адекватную, которая устроит покупателей, и другие услуги", - заметил он.

Медведев напомнил, что еще десять лет назад тема электрического и беспилотного транспорта "выглядела фантастической", сейчас она стала "быстро наступающей реальностью". По его словам, внедрение такого транспорта открывает новые возможности и помогает решить экологические проблемы. Глава кабмина добавил, что такой транспорт необходимо сделать практичным и массовым.

Поддержка беспилотного транспорта

Медведев также сообщил, что правительство продолжит поддерживать, в том числе и за счет выделения бюджетных средств, производство беспилотного пассажирского и грузового транспорта.

"Наши ученые и инженеры активно занимаются разработкой беспилотников в рамках дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы. Цель - фактически с нуля создать в России отрасль беспилотного транспорта пассажирских и грузовых перевозок и закрепиться на мировых рынках, - сказал он. - Эту работу мы и дальше будет поддерживать, в том числе и бюджетным финансированием".

По словам главы кабмина, в текущем году государство выделило более 600 млн руб. российским производителям транспортных средств с дистанционным и автономным управлением, а в следующем году размер поддержки будет больше.

По мнению Медведева, появление беспилотного транспорта должно привести к снижению числа дорожно-транспортных происшествий, к гармоничному распределению транспортных потоков, удешевлению поездок. При этом он подчеркнул важность оснащения таких транспортных средств "абсолютно совершенными интеллектуальными системами", которые способны "принимать сложные решения, прогнозировать поведение автомобилистов и пешеходов".

Медведев отметил, что такие инновации потребуют внесения изменений в законодательство, в том числе в правила дорожного движения, страхования и другие сферы. Такие изменения, по мнению премьера, нужно готовить уже сейчас, и соответствующие поручения уже даны.