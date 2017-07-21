ЦБ РФ снизил на 22 - 24 июля курс доллара до 58,93 рубля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 22 - 24 июля официальный курс доллара на уровне 58,9325 руб., что на 14,98 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 65,86 копейки, до 68,6623 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 21,40 копейки, до 63,3109 руб.