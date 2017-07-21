Медведев прокатился на беспилотном "Шатле"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу ознакомился с проектом группы "КамАЗ" и НАМИ - беспилотным автобусом "Шатл", и прокатился на нем.
Глава кабмина также проводит в пятницу совещание на площадке НАМИ по вопросу развития электрического и беспилотного транспорта в стране.
Руководитель проекта "Шатл" (широкоадаптивная транспортная логистика) Алексей Гуськов рассказал, что в настоящее время выпущена единственная модель автомобиля, она и представлена премьеру. "Он (автобус) еще только-только появился", - сказал он журналистам.
Возможно, данный автобус будет использован на чемпионате мира по футболу в 2018 году, рассказал журналистам заместитель генерального директора НАМИ Алексей Гогенко.
"В марте 2018 года у нас будет четыре таких экземпляра. Эксплуатация пока будет только по закрытым территориям. Возможно, будет получено одобрение использовать его на чемпионате мира по футболу", - сказал он.
Кроме того, Медведев ознакомился с работой отдела электрики и электроники для автомобилей научного предприятия. Генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин показал премьеру стадии разработки современных электронных и гибридных автомобилей. Он также рассказал Медведеву об электронике автомобиля: электрическом моторе, управлении, батарее электрического или гибридного автомобиля.
Вместе с премьером в осмотре участвовали министр промышленности Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Аркадий Дворкович, генеральный директор ОАО "КамАЗ" Сергей Когогин.