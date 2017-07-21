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Росгеология за 1,6 млрд рублей проведет разведку нефти и газа на Таймыре

Экономика и бизнес
21 июля, 14:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июля. /ТАСС

До конца текущего года холдинг должен завершить подготовительные топографические и геодезические работы

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НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) определил исполнителя, который за 1,59 млрд рублей будет искать нефть и газ в районе Таймыра. Подрядчиком стало АО "Росгеология" (Росгеология). Информация об этом содержится в документах, опубликованных на сайте государственных закупок.

"Площадь изучаемого объекта - 41,8 тыс. квадратных километров. Целевое назначение работ: наращивание ресурсов углеводородного сырья и обоснование резерва участков недр под лицензирование в районе Балахнинского и Кубалахского валов", - сообщается в геологическом задании на выполнение работ. Участок, который нужно изучить, находится на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района на севере Красноярского края.

Отмечается, что до конца 2017 года Росгеология должна составить проектную документацию, получить лицензию и провести подготовительные топографические и геодезические работы. В 2018 году исполнитель проведет полевые сейсморазведочные работы и обработает материалы, полученные в процессе полевых работ. Завершить разведку нужно до 2020 года, сообщается в задании.

Росгеология создана по указу президента в 2011 году, 100% капитала находится в собственности государства. Предприятия холдинга работают в восьми федеральных округах России. Росгеология осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

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