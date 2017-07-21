Росатом введет дополнительный контроль соблюдения графика строительства ледокола "Арктика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" как заказчик атомного ледокола "Арктика" готова ввести дополнительные меры контроля над соблюдением сроков строительства судна. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы будем регулярно возвращаться к этой теме. Договорились об очередном визите сюда в двадцатых числах сентября", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что теперь крайне важно выполнить новый график и завершить строительство ледоколов в установленные сроки. Контрольные совещания должны стать регулярными, будет проводиться проверка подрядчиков на каждом промежуточном этапе, добавил Лихачев.

Ранее Росатом сообщил, что Объединенная судостроительная компания просила перенести сроки ввода нового ледокола "Арктика" (предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути) с 2017 г. на более поздний срок. В Росатоме считают, что задержка с вводом в эксплуатацию "Арктики" не приведет к проблемам с доставкой грузов по Северному морскому пути. В Кремле также не считают перенос сроков ввода ледокола "Арктика" критическими.

В Санкт-Петербурге глава Росатома провел серию совещаний по вопросу строительства трех новых ледоколов проекта 22220, в который входит и ледокол "Арктика".

"Наша главная цель - подготовиться к реализации обновленного графика сдачи в эксплуатацию новой линейки универсальных атомных ледоколов. Исходим из поручения президента страны о сдаче головного ледокола ["Арктика" - прим. ред.] в мае 2019 г. и, соответственно, осенью 2020 и 2021 гг. уже серийных ледоколов", - сказал Лихачев.

По словам генерального директора Росатома, участники совещания "детальным образом разобрались в существующих проблемах".

"Считаю, здесь два важных момента. Первый: удается преодолеть отсутствие компетенций подрядчиков, обеспечить их восстановление. Второе: на мой взгляд, все-таки недостаточно было организовано взаимодействие в линейке "подрядчик-генподрядчик-заказчик". Эту работу нужно улучшать, взаимодействовать регулярно, предугадывать те проблемы, которые могут возникнуть на пути", - сказал он.

О ледоколе

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 г. Стоимость этого проекта оценивается в 122 млрд руб.

При строительстве ледокола были применены технологии, которые раньше никогда не использовались в атомном флоте: двойная осадка судна с регулируемой глубиной погружения позволит проводить караван судов как во льдах, так и в устьях рек, а новый атомный реактор позволит больше полугода не заходить в порт на перезарядку.