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Росатом введет дополнительный контроль соблюдения графика строительства ледокола "Арктика"

Экономика и бизнес
21 июля, 14:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, июля. /ТАСС

Глава компании Алексей Лихачев сообщил, что проверка подрядчиков будет проводиться на каждом промежуточном этапе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" как заказчик атомного ледокола "Арктика" готова ввести дополнительные меры контроля над соблюдением сроков строительства судна. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы будем регулярно возвращаться к этой теме. Договорились об очередном визите сюда в двадцатых числах сентября", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что теперь крайне важно выполнить новый график и завершить строительство ледоколов в установленные сроки. Контрольные совещания должны стать регулярными, будет проводиться проверка подрядчиков на каждом промежуточном этапе, добавил Лихачев.

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Первый из трех новых атомных ледоколов сдадут в июне 2019 года

Ранее Росатом сообщил, что Объединенная судостроительная компания просила перенести сроки ввода нового ледокола "Арктика" (предназначен для проводки грузов по Северному морскому пути) с 2017 г. на более поздний срок. В Росатоме считают, что задержка с вводом в эксплуатацию "Арктики" не приведет к проблемам с доставкой грузов по Северному морскому пути. В Кремле также не считают перенос сроков ввода ледокола "Арктика" критическими.

В Санкт-Петербурге глава Росатома провел серию совещаний по вопросу строительства трех новых ледоколов проекта 22220, в который входит и ледокол "Арктика".

"Наша главная цель - подготовиться к реализации обновленного графика сдачи в эксплуатацию новой линейки универсальных атомных ледоколов. Исходим из поручения президента страны о сдаче головного ледокола ["Арктика" - прим. ред.] в мае 2019 г. и, соответственно, осенью 2020 и 2021 гг. уже серийных ледоколов", - сказал Лихачев.

По словам генерального директора Росатома, участники совещания "детальным образом разобрались в существующих проблемах".

"Считаю, здесь два важных момента. Первый: удается преодолеть отсутствие компетенций подрядчиков, обеспечить их восстановление. Второе: на мой взгляд, все-таки недостаточно было организовано взаимодействие в линейке "подрядчик-генподрядчик-заказчик". Эту работу нужно улучшать, взаимодействовать регулярно, предугадывать те проблемы, которые могут возникнуть на пути", - сказал он.

О ледоколе

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 г. Стоимость этого проекта оценивается в 122 млрд руб.

При строительстве ледокола были применены технологии, которые раньше никогда не использовались в атомном флоте: двойная осадка судна с регулируемой глубиной погружения позволит проводить караван судов как во льдах, так и в устьях рек, а новый атомный реактор позволит больше полугода не заходить в порт на перезарядку.

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