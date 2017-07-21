Правительство рассматривает внесение мясокостной муки в список продэмбарго

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минсельхоз внес в правительство предложения по включению в список продэмбарго мясокостной муки для производства кормов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Насколько я знаю, да, уже внесено [предложение по расширению списка продэмбарго]. Рассматриваем. Там важно смотреть баланс рынка, соответствие стандартам. Будем изучать", - сказал он.
Как ранее говорил Дворкович, Минсельхоз должен был представить обоснование для внесения мясокостной муки в список продэмбарго 10 июля.
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 г. Продлен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России.