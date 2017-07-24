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Пресс-конференция по итогам работы комитета ГД по финансовому рынку. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
24 июля, 14:04 UTC+3

В мероприятии участвует глава комитета Анатолий Аксаков

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам работы комитета Государственной думы по финансовому рынку в весеннюю сессию 2017 года и планам на осеннюю сессию.

О важных для развития финансового рынка законодательных инициативах рассказывает председатель комитета Анатолий Аксаков.

В весеннюю сессию Госдума приняла ряд ключевых для финансового рынка законов, в том числе о многоуровневой банковской системе, создании фонда капитализации банковской системы, натуральном возмещении по ОСАГО, личных кабинетах кредитных организаций в Банке России и компенсационном фонде дольщиков.

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Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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Россия
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