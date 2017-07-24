Пресс-конференция по итогам работы комитета ГД по финансовому рынку. Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам работы комитета Государственной думы по финансовому рынку в весеннюю сессию 2017 года и планам на осеннюю сессию.

О важных для развития финансового рынка законодательных инициативах рассказывает председатель комитета Анатолий Аксаков.

В весеннюю сессию Госдума приняла ряд ключевых для финансового рынка законов, в том числе о многоуровневой банковской системе, создании фонда капитализации банковской системы, натуральном возмещении по ОСАГО, личных кабинетах кредитных организаций в Банке России и компенсационном фонде дольщиков.