"Газпромбанк Лизинг" и "Вертолеты России" будут продвигать отечественные вертолеты

Российская рапиристка Дериглазова вышла в финал чемпионата мираСпорт 21 июля, 19:29
Лесун и еще три российских пятиборца вышли в финал чемпионата ЕвропыСпорт 21 июля, 19:21
"Ростов" весной проведет на арене ЧМ-2018 три тестовых матчаСпорт 21 июля, 19:16
Новые требования к застройщикам снизят риски, но вызовут передел рынкаЭкономика и бизнес 21 июля, 19:15
NYT: Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого домаМеждународная панорама 21 июля, 19:11
Норвежец Боассон Хаген выиграл 19-й этап веломногодневки "Тур де Франс"Спорт 21 июля, 19:06
Лавров рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с ТрампомПолитика 21 июля, 18:52
Шибалов назвал 13-й этап самым сложным на ралли "Шелковый путь"Спорт 21 июля, 18:34
США ввели запрет на поездки американцев в КНДРМеждународная панорама 21 июля, 18:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Газпромбанк Лизинг" и "Вертолеты России" займутся продвижением отечественных вертолетов на российском рынке. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017, говорится в сообщении лизинговой компании Газпромбанка.
Кроме того, стороны разработают ряд предложений по мерам государственной поддержки с целью стимулирования продаж вертолетной техники, в том числе и новых вертолетов "Ансат", отмечается в пресс-релизе.
"Подписанное сегодня соглашение открывает для нашего холдинга новые возможности по увеличению поставок вертолетной техники гражданского назначения в интересах широкого круга российских заказчиков", - прокомментировал генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.
"Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В 2016 году выручка холдинга по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.