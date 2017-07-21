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"Газпромбанк Лизинг" и "Вертолеты России" будут продвигать отечественные вертолеты

Экономика и бизнес
21 июля, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Стороны также разработают предложения по мерам господдержки с целью стимулирования продаж вертолетной техники, в том числе и новых вертолетов "Ансат"

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Газпромбанк Лизинг" и "Вертолеты России" займутся продвижением отечественных вертолетов на российском рынке. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017, говорится в сообщении лизинговой компании Газпромбанка.

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Кроме того, стороны разработают ряд предложений по мерам государственной поддержки с целью стимулирования продаж вертолетной техники, в том числе и новых вертолетов "Ансат", отмечается в пресс-релизе.

"Подписанное сегодня соглашение открывает для нашего холдинга новые возможности по увеличению поставок вертолетной техники гражданского назначения в интересах широкого круга российских заказчиков", - прокомментировал генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Вертолеты России" - один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В 2016 году выручка холдинга по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.

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