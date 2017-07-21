Минтранс: проект ВСМ Пекин - Москва - Европа будет реализован к 2035 г.

ЧЭНДУ /Китай/, 21 июля. /ТАСС/. Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Пекин - Москва - Европа, которая объединит китайскую сеть China Railway Corp. и создаваемую в Европе сеть Euro Carex, будет реализован к 2035 г. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам прошедшего в пятницу заседания подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая.

"Скорость движения по этому коридору составит до 300 км/ ч. Протяженность дороги достигнет 10 тыс. км. Срок реализации - 2035 год", - сказано в сообщении.

В настоящий момент РЖД совместно с "Китайскими железными дорогами" заняты подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) данного проекта.

Сейчас Россия реализует проект высокоскоростной магистрали Москва - Казань. В будущем этот участок может стать частью ВСМ Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.