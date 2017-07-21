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ЦБ хочет повысить ответственность страховщиков жизни перед клиентами

Экономика и бизнес
21 июля, 17:08 UTC+3 МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Зампред Банка России считает, что страховщики должны разъяснять клиентам суть индивидуального страхования жизни

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России в перспективе может предложить изменения в законодательство, касающиеся повышения ответственности страховщиков жизни перед клиентами. Речь идет о раскрытии информации о рисках инвестиционного страхования жизни и применении риск-профиля, сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Интервью

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин

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По его словам, страховщики должны разъяснять клиентам суть индивидуального страхования жизни (ИСЖ) и предупреждать их, что доходности по этим полисам может не быть. В перспективе ЦБ может начать публиковать среднюю доходность по накопительному и инвестиционному страхованию жизни в разрезе компаний, не исключил он.

"Мы согласны с тем, чтобы Всероссийский союз страховщиков выпустил свой стандарт по раскрытию информации, а в последующем будем думать о закреплении норм либо на уровне закона, либо подзаконных нормативных актов", - сказал Чистюхин. Ранее он говорил, что ЦБ ожидает появления стандарта не позже 2018 года.

"Часто гражданин приходит в банк продлевать вклад, а ему просто говорят: ставки по вкладам понизились, мы тебе можем предложить инвестиционное страхование жизни, это примерно то же самое, только проценты будут выше. Ну, конечно, при такого рода объяснениях гражданин скажет - отлично, хороший вариант. Нас это не устраивает", - рассказал Чистюхин.

По его мнению, в ИСЖ страховщики по сути выступают в роли доверительных управляющих имуществом клиента. "Если они не установили риск-профиль клиента и не дали ему исчерпывающей информации, то должны нести ответственность за потери клиента либо за недополученную доходность", - считает Чистюхин.

Для введения такой ответственности стандарта недостаточно, необходимы изменения в закон, подчеркнул зампред ЦБ. Такие изменения регулятор может предложить по итогам обсуждения консультативного доклада по страхованию жизни, который планируется опубликовать в начале осени. "Мы соберем все позиции и по итогам дискуссии сделаем дорожную карту по реализации новаций в области страхования жизни", - заключил Чистюхин.

Сегмент страхования жизни является самым быстрорастущим на страховом рынке (в первом квартале рост составил 44%, до 59,8 млрд рублей, обогнав по объему сегмент ОСАГО) именно за счет ИСЖ. Этот продукт работает как страховой полис, при этом деньги клиента инвестируются на фондовом рынке и клиент участвует в доходности, но ее уровень не гарантирован.

"Средний чек" полиса ИСЖ, по данным Всероссийского союза страховщиков, составляет 300 тыс. рублей. Деньги, вложенные в ИСЖ, не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.

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