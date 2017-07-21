Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин считает возможным пересмотреть ограничения на труд несовершеннолетних

Экономика и бизнес
21 июля, 17:42 UTC+3 СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Президент России напомнил, что по действующему законодательству дети могут трудиться по найму с 14 лет, однако должны быть соблюдены некоторые правила

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает возможным пересмотреть систему ограничений труда несовершеннолетних и их возможности заниматься бизнесом. "На мой взгляд, имея в виду, как развивается сегодня эта сфера деятельности, имея в виду, что сегодня много молодых людей, ребят в возрасте достаточно юном, с 14 лет могут заниматься [бизнесом и трудом по найму] и нужно, чтобы это было легально, нужно просто продумать эту систему, - заявил он, общаясь с воспитанниками центра "Сириус". - Систему, которая гарантировала бы права человека и не создавала бы дополнительных сложностей с точки зрения эксплуатации его труда, ответственности и так далее".

Смотрите также
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"

Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"

"Я уже думал над этим и я поручу администрации [президента РФ], мы прикинем", - добавил он.

Президент напомнил, что по действующему законодательству дети могут трудиться по найму с 14 лет, однако должны быть соблюдены ряд правил, связанных с продолжительностью рабочего дня, учебой такого работника и так далее. Что касается занятия бизнесом, то Путин заметил, что 14-летние молодые люди не являются полностью дееспособными. "Допустим, он [такой бизнесмен] захочет взять кредит. Кто будет нести ответственность перед кредиторами?" - обозначил одну из проблем глава государства.

Путин также заявил, что не видит проблем с патентной защитой изобретений, которые сделали несовершеннолетние. "Если человек изобрел, какая разница, в каком возрасте он изобрел - это изобретение должно быть защищено, - уверен он. - И уже здесь, не привлекая никаких финансовых ресурсов, можно получать доход. Важно, чтобы этот доход был легализован".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит Путина в центр "Сириус"
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
2
Дочь Немцова просит Верховный суд отменить приговор по делу об убийстве отца
3
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
4
Сотрудники ФСБ задержали замначальника УФССП по Ленобласти
5
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
6
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
7
СМИ: усы Сальвадора Дали сохранили форму спустя десятилетия после его смерти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама