Путин считает возможным пересмотреть ограничения на труд несовершеннолетних

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает возможным пересмотреть систему ограничений труда несовершеннолетних и их возможности заниматься бизнесом. "На мой взгляд, имея в виду, как развивается сегодня эта сфера деятельности, имея в виду, что сегодня много молодых людей, ребят в возрасте достаточно юном, с 14 лет могут заниматься [бизнесом и трудом по найму] и нужно, чтобы это было легально, нужно просто продумать эту систему, - заявил он, общаясь с воспитанниками центра "Сириус". - Систему, которая гарантировала бы права человека и не создавала бы дополнительных сложностей с точки зрения эксплуатации его труда, ответственности и так далее".
"Я уже думал над этим и я поручу администрации [президента РФ], мы прикинем", - добавил он.
Президент напомнил, что по действующему законодательству дети могут трудиться по найму с 14 лет, однако должны быть соблюдены ряд правил, связанных с продолжительностью рабочего дня, учебой такого работника и так далее. Что касается занятия бизнесом, то Путин заметил, что 14-летние молодые люди не являются полностью дееспособными. "Допустим, он [такой бизнесмен] захочет взять кредит. Кто будет нести ответственность перед кредиторами?" - обозначил одну из проблем глава государства.
Путин также заявил, что не видит проблем с патентной защитой изобретений, которые сделали несовершеннолетние. "Если человек изобрел, какая разница, в каком возрасте он изобрел - это изобретение должно быть защищено, - уверен он. - И уже здесь, не привлекая никаких финансовых ресурсов, можно получать доход. Важно, чтобы этот доход был легализован".