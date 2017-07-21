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Суд поддержал Новороссийский морской торговый порт в споре с ФАС о монопольных ценах

Экономика и бизнес
21 июля, 17:54 UTC+3 МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Предписание ФАС, в соответствии с которым НМТП должна перечислить в федеральный бюджет доходы от монополистической деятельности в объеме 9,74 млрд рублей, также признано недействительным

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по делу о нарушении Новороссийским морским торговым портом (НМТП) антимонопольного законодательства и установлении монопольно высоких цен, передал корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Признать недействительным решение ФАС России от 22 марта 2017 года", - сказала судья.

Предписание ФАС, в соответствии с которым НМТП должна перечислить в федеральный бюджет доходы от монополистической деятельности в объеме 9,74 млрд рублей, также признано недействительным.

Согласно решению ФАС, НМТП нарушил закон путем установления и поддержания монопольно высоких цен на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийск. В результате прибыль, полученная НМТП в 2015 году, увеличилась в два раза по сравнению с 2014 годом, а рентабельность выросла с 56% до 300%, указывала ФАС.

В апреле этого года ФАС выдала предписание НМТП и трем компаниям группы Global Ports - "Первому контейнерному терминалу" (ПКТ), "Петролеспорту" и "Восточной стивидорной компании" (ВСК) - перечислить в бюджет 16,8 млрд рублей дохода от монополистической деятельности. В частности, НМТП должен выплатить 9,74 млрд рублей, ПКТ - 4,17 млрд рублей, "Петролеспорт" - 1,27 млрд рублей, ВСК - 1,6 млрд рублей.

Все компании выразили намерение оспорить решение антимонопольной службы.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ПАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП" и ООО "Балтийская стивидорная компания".

Акциями НМПТ в настоящее время владеют группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть" через Novoport Holding Ltd (50,1% акций НМТП). Еще 10,5% НМТП принадлежит "дочке" нефтяной компании ЗАО "Транснефть - Сервис". Росимущество контролирует 20% акций НМТП, структуры РЖД - 5,3%.

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