Россия ограничит поставки с двух белорусских предприятий

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 25 июля вводит временные ограничения на поставку животноводческой продукции с двух белорусских предприятий - "Белоруснефть-Особино" и "Молодечненский молочный комбинат" Воложинский филиал, а также устанавливает режим усиленного лабораторного контроля за поставками еще шести производителей. Об этом говорится в сообщении фитосанитарной службы.
Такие меры связаны с несоответствием данной продукции нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза, отмечается в пресс-релизе.
В частности, в мясе птицы производства "Белоруснефть-Особино" и молоке от "Молодечненского молочного комбината" были обнаружены следы антибиотиков.
Среди предприятий, чья продукция будет подвергнута усиленному контролю - "Гродненский мясокомбинат", КФХ "ДАК", "Здравушка-милк", "Калинковичский мясокомбинат" и "Квинфуд", в продукции которых также были выявлены различные антибиотики. Кроме того под контроль попадет и продукция птицезавода "Белорусский", в мясе птицы с которого обнаружены листерии.
Россельхознадзор также выявил несоответствия в продукции ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Дятловский сыродельный завод", "Скидельской птицефабрики" и ОАО "Александрийское", не сообщив при этом о каких-либо мерах в отношении данных предприятий.