Путин надеется, что переход компаний на экотехнологии принесет пользу наукоемким отраслям

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин надеется, что переход российских компаний на работу по новой форме экологического регулирования принесет пользу наукоемкой отрасли. Об этом он заявил, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса".

"Решение принято окончательное: все наши компании будут переходить на эти современные технологии. Надеюсь, это принесет значительную пользу и наукоемким отраслям производства, потому что это связано с применением наукоемких технологий, и экологией тоже", - сказал Путин.

Он напомнил, что переход на современные технологии постоянно сдвигался из-за проблем в экономике. По словам главы государства, компании убедили правительство, что дополнительные требования в сфере экологии налагают дополнительную нагрузку, и им будет трудно справляться с текущими экономическими проблемами и инвестировать деньги во внедрение новейших технологий.

О новых технологиях

Вслед за большинством развитых стран Россия переходит на новую форму экологического регулирования. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщал, что в 2017 году компании вложат в перевод предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ) более 130 млрд рублей. С 2019 года модернизация станет законом для 300 крупнейших и наиболее опасных с экологической точки зрения российских предприятий.

НДТ - это самые передовые достижения науки и техники, наносящие наименьший вред природе, безопасные для человека и при этом выгодные с экономической точки зрения. Они должны не только защищать окружающую среду от негативного воздействия производства, но и быть рентабельными для тех предприятий, которые их внедряют.

В России закон о внедрении НДТ был принят в 2014 году. Он предусматривает постепенный переход российской промышленности на более совершенные и систематизированные экологические стандарты, поэтапное повышение платы за негативное воздействие на природу, введение системы комплексных экологических разрешений и т.д. Его реализация должна обеспечить сокращение числа городов с высоким уровнем загрязнения воздуха более чем в 2,5 раза.