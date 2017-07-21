Чубайс: роботы в будущем не смогут полностью заменить людей

ТАСС, 21 июля. Предправления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что в будущем роботы не смогут полностью заменить людей в связи с возникновением новых рабочих мест, в том числе в сфере производства роботов и в социальных сферах. Об этом он сообщил в интервью ТАСС в рамках "Иннопрома-2017".

Многие эксперты опасаются, что в будущем роботы заменят людей в результате процесса автоматизации, и это приведет к сильному росту безработицы. "Я не согласен с такими катастрофическими прогнозами. Есть прогноз, что 40% рабочих мест США к 2030 году будет заменено роботами. Но здесь нужно учитывать несколько факторов", - сказал Чубайс.

По словам главы Роснано, индустрия робототехники сегодня только зарождается, и она сама по себе потребует рабочей силы (как ученых для проведения НИОКР, так и различных специалистов, задействованных в производстве роботов). "Поэтому широкое распространение роботизации потянет за собой целую индустрию по производству роботов", - пояснил Чубайс.

Второй фактор, который, по его мнению, необходимо учитывать при оценке перспектив роста безработицы на фоне автоматизации производства - это появление принципиально новых видов занятости, которые будут связаны с человеческим фактором. Чубайс отметил, что, к примеру, сегодня существует острая необходимость в подготовке специальных менторов, которые помогали бы людям с аутизмом. "Функции ментора точно не сможет выполнить никакой робот, а потребность в таких менторах колоссальная, и их нужно обучать. Однако в прогнозах занятости такие вещи не учитывают", - сказал он.

По мнению Чубайса, позитивным аспектом роботизации в перспективе также, вероятно, станет сокращение рабочей недели. "Количество свободного времени - это едва ли не главное богатство. И если с учетом всех факторов, о которых я сказал, интегральная потребность в рабочей силе будет снижаться, значит можно думать о сокращении рабочей недели, ничего страшного в этом нет, скорее это позитивный процесс", - отметил он. Глава Роснано добавил, что если у людей будет больше времени для отдыха - то появятся новые рабочие места и в индустрии развлечений.

С законом стоит подождать

Сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин разработал специальный закон о роботах и считает, что принятие такого закона ускорит развитие всей отрасли. Чубайс отметил, что не знаком с этой инициативой. "О создании законов о робототехнике говорят уже давно. Мне кажется, что потребность в таком законе, безусловно, возникнет, но это не вопрос сегодняшнего дня", - пояснил он.

По словам главы Роснано, мода на робототехнику идет волнами. "В 1970-е годы в СССР это была невероятно модная история, было создано несколько институтов робототехники. Но в реальной жизни оказалось, что это не стало массовым", - напомнил он. Чубайс отметил, что сейчас идет вторая волна, и она гораздо более обоснована. "Но есть такое явление в инновациях - "хайп" (то есть избыточные ожидания), не перебрать бы с этим. Закон о робототехнике будет осмысленным тогда, когда он хотя бы в небольшой степени будет обобщать имеющуюся практику. В этом смысле, наверное, такой закон нужен, но только чуть-чуть попозже, когда мы ощутим, что это за история", - резюмировал он.