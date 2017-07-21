Путин: Россия должна создать собственное производство семенного материала для АПК

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Государство намерено в ближайшее время обратить особое внимание на создание в РФ производства семенного материала для сельского хозяйства.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"Эта проблема очень важной является для животноводства и растениеводства, нам нужен свой материал изначальный, семенной. Нужна своя начальная база, потому что, несмотря на хорошие темпы развития сельского хозяйства, мы все-таки продолжаем зависеть от завоза племенного скота и приобретения семян. Вот это то, на что надо в ближайшее время обратить особое внимание", - сказал Путин.