Путин: Россия должна создать собственное производство семенного материала для АПК

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Государство намерено в ближайшее время обратить особое внимание на создание в РФ производства семенного материала для сельского хозяйства.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра "Сириус" в Сочи.
"Эта проблема очень важной является для животноводства и растениеводства, нам нужен свой материал изначальный, семенной. Нужна своя начальная база, потому что, несмотря на хорошие темпы развития сельского хозяйства, мы все-таки продолжаем зависеть от завоза племенного скота и приобретения семян. Вот это то, на что надо в ближайшее время обратить особое внимание", - сказал Путин.