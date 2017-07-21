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Путин: Россия должна создать собственное производство семенного материала для АПК

Экономика и бизнес
21 июля, 19:03 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Президент РФ отметил, что пока страна все-таки зависит от "завоза племенного скота и приобретения семян"

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Государство намерено в ближайшее время обратить особое внимание на создание в РФ производства семенного материала для сельского хозяйства.

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Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"Эта проблема очень важной является для животноводства и растениеводства, нам нужен свой материал изначальный, семенной. Нужна своя начальная база, потому что, несмотря на хорошие темпы развития сельского хозяйства, мы все-таки продолжаем зависеть от завоза племенного скота и приобретения семян. Вот это то, на что надо в ближайшее время обратить особое внимание", - сказал Путин.

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