ОАК готова найти других партнеров в случае прекращения работы с Siemens

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) видит риски прекращения сотрудничества с Siemens и готова в случае необходимости работать с другими компаниями. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Они [Siemens] являются поставщиком систем, в которых мы проектируем наши самолеты. Риски, конечно, такого свойства [прекращения сотрудничества] остаются. При этом мы очень активно смотрим на те разработки, в том числе программно-аппаратного комплекса, которые предлагают отечественные разработчики, в том числе компания "Росатом". Мы пытаемся все яйца в одну корзину не складывать, смотреть на чьи решения мы можем опираться еще", - сказал Слюсарь.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ОАК, с Siemens корпорация сотрудничает по небольшой части программного обеспечения.

Ранее в пятницу германский концерн заявил, что для строительства электростанций в Крыму на полуостров были поставлены четыре турбины производства Siemens. На фоне нарушения санкционного режима Евросоюза концерн принял решение о проведении всех российских партнеров, занятых в сфере строительства электростанций, на предмет соблюдения предписаний ЕС по экспорту, а также о временной приостановке поставок энергетического оборудования по уже заключенным контрактам.

Германский концерн отметил, что не собирается уходить с российского рынка, но ужесточит правила работы в стране - теперь все новые проекты Siemens по созданию газотурбинного оборудования в России будут реализовываться только через совместное предприятие с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" - и собственный филиал в России, контроль за которыми также будет ужесточен.