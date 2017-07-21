На Украине планируют приватизировать почти 900 госпредприятий, в том числе крупные банки

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Почти 900 государственных компаний будут приватизированы на Украине до конца 2020 года, в том числе крупные банки, три киностудии, предприятия "Артемсоль" и "Аэросвит". Их перечень обнародовало министерство экономического развития и торговли страны.

"Из 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017-2020 годах",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Среди крупнейших активов, подлежащих приватизации, - Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Ощадбанк, Приватбанк, Государственный экспортно-импортный банк Украины, компания "Центрэнерго", Аграрный фонд, Укргазбанк и "Турбоатом".

Приватизировать в течение следующих трех лет планируют компании "Лекарства Украины", "Завод "Электротяжмаш", "Электронмаш", также ряд шахт и торговых морских портов, соленые предприятия (ГП "Генический солезавод" и ГП "Артемсоль"), экспериментальные, проектные и научно- исследовательские институты в разных регионах страны.

Также к продаже готовят Национальный цирк Украины и цирки в таких областях, как Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Львовская.

На приватизацию планируется выставить "Национальную киностудию художественных фильмов имени Александра Довженко", "Украинскую студию хроникально-документальных фильмов" и "Украинскую киностудию анимационных фильмов".

В перечень попали и Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд", "Авиакомпания "Аэросвит", ряд облэнерго, ОАО "Центрэнерго" и другие.

Концессия

Кроме того, 359 предприятий предполагается передать в концессию. Среди них, в частности, крупнейший на Украине международный аэропорт "Борисполь", а также аэропорт Львова, ряд предприятий, контролируемых Государственным агентством лесных ресурсов, региональные службы автомобильных дорог.

В то же время в государственной собственности останутся 378 компаний, в числе которых Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", государственная администрация железных дорог "Укрзализныця", компании "Энергоатом", "Энергорынок", Чернобыльская АЭС, "Укргидроэнерго".

По данным минэкономразвития, еще 1255 предприятий планируется ликвидировать. В перечне из почти 3,5 тысячи госпредприятий 364 расположены на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву.

Провальная приватизация

Процесс перехода госкомпании в частные руки в последние годы на Украине потерпел фиаско. В прошлом году, в частности, от приватизации планировали получить 17,1 млрд гривен (около $660 млн) для пополнения бюджета. Но продажа всего 139 объектов государственной собственности и 406 - коммунальной принесла госказне всего 189 млн грн ($7,3 млн), что составляет 11% от планируемого ранее.

По итогам текущего года власти ожидают получить те же 17,1 млрд гривен. Самым ликвидным, как рассчитывали в правительстве, был Одесский припортовый завод - крупный производитель азотных удобрений, аммиака и карбамида. Но его не удалось приватизировать.