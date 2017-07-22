Обвиненные в махинациях со ставками Deutsche Bank и JPMorgan Chase выплатят в США $148 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Германский Deutsche Bank и американский JPMorgan Chase выплатят в общей сложности $148 млн в обмен на снятие всех судебных претензий со стороны ряда инвесторов, обвинивших данные финансовые институты в манипуляции ключевыми межбанковскими ставками. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
По его данным, Deutsche Bank выплатит $77 млн, JPMorgan Chase - $71 млн. Договоренность достигнута в предварительном порядке, ее еще должен одобрить федеральный суд района Манхэттен (Нью-Йорк), рассматривающий данное дело.
Ранее американская финансовая группа Citigroup и британский конгломерат HSBC согласились выплатить соответственно $23 млн и $35 млн в обмен на снятие всех судебных претензий.
Речь идет о манипуляциях ключевыми межбанковскими ставками предложения LIBOR в 2006-2010 годах. LIBOR представляет из себя ставку, по которой банки дают кредиты друг другу для поддержания своей текущей ликвидности. Американские инвестиционные фирмы, пострадавшие от таких действий, подали в суд на более чем 20 банков.
Власти США также проводили расследование в отношении нарушений при операциях с указанными межбанковскими ставками, к которым привязаны финансовые инструменты во всем мире общей стоимостью более $500 трлн. Разбирательство вылилось в штрафы для банков-фигурантов в разных странах в размере более чем $6 млрд.