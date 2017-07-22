СМИ: Facebook разрабатывает собственный смартфон

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, запатентовала устройство, являющееся так называемым модульным смартфоном, детали которого пользователь сможет менять по собственному желанию.
Как сообщает интернет-портал Business Insider, такой гаджет разрабатывает секретное подразделение Facebook под названием Building 8.
В патенте описывается некое модульное электромеханическое устройство, которое включает в себя динамик, сенсорный дисплей, микрофон и приемник сигнала GPS. Специалисты Business Insider пришли к выводу, что соцсеть запатентовала собственный модульный смартфон.
Созданием устройства занимаются сотрудники, которые вели ранее разработку модульного смартфона для корпорации Google. Тот проект так и не был реализован. Кроме того, в команду Building 8 входят также бывшие работники компаний Apple и Amazon.
В Facebook пока не спешат делиться планами относительно разработки нового смартфона. Как заявили представители соцсети порталу, в настоящий момент секретное подразделение уделяет основное внимание созданию технологий машинного обучения.
По информации источников сайта Business Insider, специалисты Building 8 занимаются в том числе такими проектами, как разработка систем сканирования человеческого мозга, а также технологий виртуальной и дополненной реальности.
Facebook - одна из ведущих соцсетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. В настоящее время 33-летний Цукерберг является главой владеющей соцсетью одноименной компании. Число активных пользователей соцсети по всему миру уже превысило 2 млрд человек.