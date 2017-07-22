Около 350 грузовиков скопились в очередях на литовских КПП на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 22 июля. /ТАСС/. Водители почти 350 грузовых автомобилей ожидают очереди на трех из четырех контрольно- пропускных пунктах (КПП) на выезде из Литвы в Белоруссию. Об этом свидетельствуют постоянно обновляемые данные на сайте дирекции КПП при Министерстве транспорта и коммуникаций балтийской республики.

На переходе в Медининкай (направление на Минск) пропуска по состоянию на 10:00 мск ожидали 194 фуры. По прогнозу ведомства, им на пересечение границы потребуется более 20 часов. На КПП в Шальчининкай (направление на Лиду) в 10-часовой очереди ожидали 64 машины. На переходе в Лаворишкес (направление на Полоцк) 90 грузовиков предполагалось пропустить в течение 12 часов.

Согласно регламенту дирекции, такое скопление большегрузов на этих трех переходах оценивается как повышенный поток автомобилей. Нет очереди на КПП в Райгардасе (направление на Гродно).

Очереди на выезде из Литвы в Белоруссию практически регулярно возникают в выходные, когда водители стараются завершить рейсы и вернуться домой.

На выезде из Литвы в Калининградскую область РФ четырехчасовая очередь из 26 машин зафиксирована на одном из четырех литовско-российских КПП в Кибартай.