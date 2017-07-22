Минфин готов рассмотреть возможность расчетов в криптовалюте в Крыму

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выразило готовность рассмотреть вопрос о проведении расчетов в криптовалюте в Республике Крым в целях привлечения иностранных туристов. Об этом в субботу заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что серьезных проработок по этому вопросу пока нет.

"Чтобы стимулировать иностранный туризм в Крыму, чтобы люди, которые туда приезжают, не преследовались на родине за то, что были в Крыму, и об этом бы узнавали, потому что они расплачивались там карточками, может быть, можно было бы подумать и сделать какие-нибудь исключения. Пока, конечно, никаких серьезных проработок на эту тему нет", - сказал он.

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Кроме того, говоря об отношении государства к криптовалютам, Моисеев напомнил, что разговора о полном запрете виртуальных денег, в том числе биткоина, в России нет. "Сказать, мол, давайте запретим криптовалюты и сделаем вид, что их нет, не получится. Люди и дальше будут покупать те же биткоины в кафе за наличные деньги, и это мы должны исключить. В рамках белого поля торгуйте, а если зарабатываете - платите налог", - пояснил замминистра.

Законопроект об обороте криптовалюты в России может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2017 года. До этого времени Минфин планирует доработать свои предложения, одним из которых станет обязательная идентификация покупателей электронных денег.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование. Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что Банк России в конце июня представит варианты нормативных документов по налогообложению криптовалют как цифрового товара.