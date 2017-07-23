Правительство Украины намерено продать четыре госбанка, в том числе "Приватбанк"

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КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Украины планирует приватизировать 893 предприятия в 2017-2020 годах. Об этом сообщило министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), обнародовав список госпредприятий и организаций, которые подлежат приватизации, будут сданы в концессию или ликвидированы.
Согласно документу, в перечне компаний 3444 госпредприятий, 893 из них подлежат приватизации. В списке оказались крупнейшие по объему активов Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ), Ощадбанк, Приватбанк, Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), "Центрэнерго", "Аграрный фонд", Укргазбанк и "Турбоатом".
Кроме того, 359 предприятий предполагается передать в концессию. В их числе - международные аэропорты Борисполь (Киев) и Львов им. Даниила Галицкого, лесхозы, региональные службы автомобильных дорог. В государственной собственности предлагают оставить 378 компаний, среди них - НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", "Энергоатом", "Энергорынок", Чернобыльская АЭС, "Укргидроэнерго". Еще 1255 предприятий планируется ликвидировать.