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Правительство Украины намерено продать четыре госбанка, в том числе "Приватбанк"

Экономика и бизнес
23 июля, 13:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июля. /ТАСС

Более 350 предприятий власти хотят передать в концессию, 1255 предприятий планируется ликвидировать, еще 893 предприятия подлежат приватизации

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КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Украины планирует приватизировать 893 предприятия в 2017-2020 годах. Об этом сообщило министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), обнародовав список госпредприятий и организаций, которые подлежат приватизации, будут сданы в концессию или ликвидированы.

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На Украине планируют приватизировать почти 900 госпредприятий, в том числе крупные банки

Согласно документу, в перечне компаний 3444 госпредприятий, 893 из них подлежат приватизации. В списке оказались крупнейшие по объему активов Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ), Ощадбанк, Приватбанк, Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), "Центрэнерго", "Аграрный фонд", Укргазбанк и "Турбоатом".

Кроме того, 359 предприятий предполагается передать в концессию. В их числе - международные аэропорты Борисполь (Киев) и Львов им. Даниила Галицкого, лесхозы, региональные службы автомобильных дорог. В государственной собственности предлагают оставить 378 компаний, среди них - НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", "Энергоатом", "Энергорынок", Чернобыльская АЭС, "Укргидроэнерго". Еще 1255 предприятий планируется ликвидировать.

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