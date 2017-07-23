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Власти Севастополя заключат инвестконтракт, направленный на развитие Балаклавы

Экономика и бизнес
23 июля, 15:23 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 23, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в Балаклаве планируется создание центра мирового яхтенного туризма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Севастополя в ближайшее время заключит с АО "Балаклавское рудоуправление имени А. М. Горького" инвестиционный контракт, реализация которого будет способствовать развитию Балаклавы. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook написал врио губернатора города Дмитрий Овсянников.

"Балаклава - уникальное место, потенциал которого мы обязаны развивать. В скором времени правительство города заключит специальный инвестиционный контракт с "Балаклавским рудоуправлением им. Горького", который придаст импульс для модернизации инфраструктуры Балаклавы, улучшению ее экологии и повышению туристической привлекательности", - написал он.

Как сообщил Овсянников, контракт предполагает, что в течение трех лет рудоуправление перенесет в другое место мощности дробильно-обогатительной фабрики и ликвидирует Западно-Балаклавский карьер в районе Балаклавской бухты, таким образом освободив около 30 гектаров земель. На этом месте правительство Севастополя планирует создать зону отдыха и общественного пользования, которая войдет в проект развития Балаклавы.

По словам Овсянникова, власти окажут рудоуправлению поддержку для развития производства, в том числе путем снижения арендной платы. Одним из главных условий контракта является сохранение предприятием всех 600 рабочих мест.

Акционерное общество "Балаклавское рудоуправление имени А. М. Горького" специализируется на производстве известняка для металлургической, химической, сахарной и строительной отраслей.

Ранее сообщалось, что в Балаклаве планируется создание центра мирового яхтенного туризма. Этот проект признан приоритетным для Севастополя.

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