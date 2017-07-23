МАКС-2017 закончился подписанием контрактов на 400 млрд рублей

ТАСС, 23 июля. Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 завершился подписанием контрактов и соглашений общим объемом в 400 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном заявлении Министерства промышленности и торговли РФ.

"МАКС-2017 дал авиапроизводителям большой задел для работы: подписаны контракты и соглашения на поставку российской авиатехники на сумму около 400 млрд рублей. Важно, что МАКС превращается в деловую площадку, участие в которой становится не только вопросом престижа, но и эффективным инструментом для установления партнерских отношений. За три дня были проведены переговоры по системе MatchMaking с участием преимущественно малых и средних компаний", - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Отмечается, что самыми крупными сделками стали твердый контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" и контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings, включая четыре лайнера с отечественными двигателями ПД-14. Всего в мероприятии приняли участие около 180 иностранных производителей из 35 стран мира, состоялось более 1 500 переговоров, в которых приняли участие свыше 1 000 компаний.

На авиасалоне было представлено несколько новинок, среди которых были истребитель МиГ-35 поколения 4++ и предназначенный для специальных операций вертолет Ми-171Ш-ВН.

Международный салон МАКС-2017 проходил в подмосковном городе Жуковский с 18 по 23 июля. За это время его посетили более 452 тыс. человек.