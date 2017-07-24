ОПЕК+ впервые проведет заседание мониторингового комитета в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на министерском уровне проведет в понедельник в Санкт-Петербурге первое заседание после продления до конца марта 2018 года сделки по сокращению добычи нефти, в которой участвуют страны ОПЕК, Россия и ряд других государств.

Мониторинговый комитет собирается на заседание раз в два месяца для контроля исполнения сделки. В него входят пять министров, три от ОПЕК и два - от стран вне ОПЕК. Ранее сообщалось, что ОПЕК наделил этот орган функцией рекомендовать любые меры по стабилизации рынка нефти в рамках соглашения по сокращению добычи.

Тем не менее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что комитет в июле рассмотрит только ход исполнения договоренностей о сокращении добычи нефти. На его взгляд, необходимости выносить какие-то рекомендации пока нет.

Нигерия и Ливия

Перед участниками сделки есть несколько проблем. Ранее СМИ сообщали, что рост добычи нефти в Нигерии и Ливии беспокоит некоторых членов ОПЕК и организация обсуждает возможность введения для них ограничений, так как рост поставок нефти из этих стран ухудшает эффект от сокращения, предпринятого другими членами картеля.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в июне совокупно Ливия и Нигерия нарастили добычу на 450 тыс. баррелей нефти в сутки по отношению к октябрю 2016 года. Тогда их добыча составляла, по данным агентства, 510 тыс. и 1,45 млн баррелей в сутки соответственно. В агентстве подчеркивают, что рост добычи в этих странах, которые были освобождены от обязательств сокращать добычу из-за нестабильной обстановки, снизил эффективность мер ОПЕК в июне с 920 до 470 тыс. баррелей.

Министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву получал приглашение ОПЕК на заседание мониторингового комитета в Санкт-Петербурге 24 июля, но не сможет посетить встречу. Он сообщил, что ранее он уже обещал участвовать в другом мероприятии - заседании министров стран, входящих в Африканскую ассоциацию производителей нефти, которая назначена на этот же день.

При этом Нигерия пообещала поддержать меры ОПЕК по стабилизации рынка после того, как восстановит свою добычу.

Как исполняется сделка?

В отчете МЭК за июнь говорится, что страны ОПЕК+ снизили уровень исполнения договоренностей с 95% в мае до 78% в июне из-за роста добычи.

Страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 340 тыс. баррелей до 32,6 млн баррелей, что является рекордным показателем с начала года. Так, Саудовская Аравия увеличила добычу на 130 тыс. баррелей, впервые с начала года достигнув уровня в 10 млн баррелей в сутки. Таким образом, уровень выполнения плана по сокращению добычи королевством в июне составил 102% против 129% в мае.

Рост добычи нефти в Саудовской Аравии объясняется сезонным ростом спроса на внутреннем рынке, а также увеличением поставок на внешние рынки, поясняли в МЭА.

Глава российского Минэнерго в свою очередь говорил, что Россия в июне в среднем сократила добычу нефти на 305-308 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года. Он подчеркивал, что Россия исполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти в полном объеме. Так, Россия в рамках соглашения обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2016 года, этот показатель был достигнут уже в мае 2017 года.

Будет ли продление

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане говорил, что не исключает продления сокращения добычи нефти и после марта 2018 года. В свою очередь министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью ТАСС отмечал, что ОПЕК и независимые участники сделки могут рассмотреть вопрос увеличения квот на встрече в Вене 30 ноября.

В свою очередь Александр Новак подчеркивал, что Минэнерго РФ не видит необходимости менять параметры соглашения по сокращению добычи нефти и, несмотря на недавнее падение цен на нефть, считает сделку эффективной. Кроме того, он не исключил, что 24 июля в Санкт-Петербурге будет рассмотрен вопрос плавного выхода из сделки по сокращению добычи нефти.

По его словам, Россия и ОПЕК заинтересованы в плавном выходе из соглашения по сокращению добычи нефти и в скором времени намерены обсудить стратегию выхода. Он заметил, что другие участники ОПЕК также подтвердили заинтересованность в выходе из сделки так, чтобы предложение увеличивалось по мере роста спроса в течение второго - третьего кварталов 2018 года.

Новак считает, что этот период должен занять несколько месяцев, так как в противном случае это может привести к резкой реакции рынка и падению цены на нефть. Такое же мнение высказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Про сделку

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.