Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"АвтоВАЗ", "GM-АвтоВАЗ" и Ижевский автозавод уходят в трехнедельный отпуск

Экономика и бизнес
24 июля, 0:24 UTC+3 САМАРА САМАРА 24, июля. /ТАСС

В пресс-службе "АвтоВАЗа" подчеркнули, что компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Холмов/ТАСС

САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ", "GM-АвтоВАЗ" и автозавод "LADA Ижевск" (Ижевский автозавод, входит в группу "АвтоВАЗ") с понедельника уходят в трехнедельный летний корпоративный отпуск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах предприятий.

Галерея
24 фото
© Репродукция Фотохроники ТАСС

45 лет с момента старта: знаменитые автомобили АвтоВАЗа

""АвтоВАЗ" и завод "LADA Ижевск" уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 24 июля по 13 августа включительно. В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и пройдут необходимые ремонтные работы", - отметили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Там также подчеркнули, что компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети.

Как сообщили в пресс-службе "GM-АвтоВАЗ", в период отпуска с 24 июля по 13 августа на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования. Начиная с 14 августа завод будет работать в обычном режиме. "GM-АвтоВАЗ" - совместное предприятие российского "АвтоВАЗа" и американской компании General Motors, расположено в Тольятти (Самарская область), выпускает автомобили Chevrolet Niva.

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" сократил в 2017 году январский отдых и перенес зимнюю часть корпоративного отпуска на теплое время года - на май. Ранее одна неделя от корпоративного отпуска добавлялась к новогодним каникулам, в результате "АвтоВАЗ" приступал к работе лишь во второй половине января. Однако от заводчан поступило значительное количество просьб отменить зимнюю неделю корпоративного отпуска, так как для отдыха вполне достаточно новогодних каникул. Администрация завода пошла навстречу пожеланиям рабочих - в результате единый корпоративный отпуск работников "АвтоВАЗа" в 2017 году был перенесен на теплое время года: одна неделя отпуска была в мае - со 2 по 8 мая и оставшиеся три недели ждут заводчан с 24 июля по 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
2
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ
3
Британские исследователи обнаружили у берегов Исландии судно с 4 т золота нацистов
4
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
5
Молодежь пожаловалась главе Роспотребнадзора на высокую стоимость презервативов
6
МАКС-2017 закончился подписанием контрактов на 400 млрд рублей
7
Президент "Зенита" Фурсенко заявил, что ничего не знает о предложении "Спартаку" по Дзюбе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама