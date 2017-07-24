"АвтоВАЗ", "GM-АвтоВАЗ" и Ижевский автозавод уходят в трехнедельный отпуск

САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ", "GM-АвтоВАЗ" и автозавод "LADA Ижевск" (Ижевский автозавод, входит в группу "АвтоВАЗ") с понедельника уходят в трехнедельный летний корпоративный отпуск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах предприятий.

""АвтоВАЗ" и завод "LADA Ижевск" уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 24 июля по 13 августа включительно. В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и пройдут необходимые ремонтные работы", - отметили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Там также подчеркнули, что компанией подготовлен достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети.

Как сообщили в пресс-службе "GM-АвтоВАЗ", в период отпуска с 24 июля по 13 августа на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования. Начиная с 14 августа завод будет работать в обычном режиме. "GM-АвтоВАЗ" - совместное предприятие российского "АвтоВАЗа" и американской компании General Motors, расположено в Тольятти (Самарская область), выпускает автомобили Chevrolet Niva.

Как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" сократил в 2017 году январский отдых и перенес зимнюю часть корпоративного отпуска на теплое время года - на май. Ранее одна неделя от корпоративного отпуска добавлялась к новогодним каникулам, в результате "АвтоВАЗ" приступал к работе лишь во второй половине января. Однако от заводчан поступило значительное количество просьб отменить зимнюю неделю корпоративного отпуска, так как для отдыха вполне достаточно новогодних каникул. Администрация завода пошла навстречу пожеланиям рабочих - в результате единый корпоративный отпуск работников "АвтоВАЗа" в 2017 году был перенесен на теплое время года: одна неделя отпуска была в мае - со 2 по 8 мая и оставшиеся три недели ждут заводчан с 24 июля по 13 августа.