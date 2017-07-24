СМИ: предприятия "Лукойла" и "Эссо" в Италии получили предупреждения за нарушение экологии

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РИМ, 24 июля. /ТАСС/. Два крупнейших нефтеобрабатывающих предприятия Сицилии получили предупреждения прокуратуры о предстоящем закрытии за грубые нарушения экологических норм. Об этом сообщила в воскресенье газета Sole 24 Ore.
По ее данным, этот ультиматум адресован действующим на острове, в окрестностях города Сиракузы двум фирмам, принадлежащим российской компании "Лукойл" и предприятию концерна "Эссо". Руководству обеих компаний предложено в двухнедельный срок подтвердить свою готовность провести работы по устранению нарушений. В противном случае предприятия будут опечатаны. Как отмечает газета, "Эссо" и "Лукойл" вместе обрабатывают около 20 млн тонн нефти в год (8 и 12 млн соответственно) и обеспечивают работой 4 тыс. местных жителей.
Объявленное решение содержит ссылку на результаты двухлетних следственных действий группы экспертов во главе с прокурором Франческо Паоло Джордано. Их работа основывалась на заявлениях экологов и местных граждан, которые жаловались на загрязнение воздуха и воды. Нефтяники должны со своей стороны обеспечить проведение необходимых и срочных работ по установке новых очистных сооружений в течение 12 месяцев.
"Все природоохранительные нормы нами неуклонно соблюдаются", - отметил один из руководителей фирмы Isab, дочернего предприятия "Лукойла", итальянский инженер Клаудио Джерачи.