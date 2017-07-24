Прокуратура Приморья нашла 150 нарушений при реализации законов о ТОР и свободном порте

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Прокуратура Приморья за полгода выявила около 150 нарушений в рамках реализации законов о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) и свободном порте Владивосток в Приморье. В частности, были нарушены сроки конкурсов и заключения госконтрактов на строительство инфраструктуры ТОР "Надеждинская" и "Михайловский", сообщил в понедельник на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморья первый заместитель прокурора края Вячеслав Шайбеков.
"Учитывая особую актуальность вопроса защиты прав инвесторов, создание территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, нами повышенное внимание уделялось и данному направлению. В деятельности региональной власти, муниципалитетов, а также органов контроля в общей сложности выявлено порядка 150 нарушений закона, в целях их устранения принято свыше 90 мер реагирования. По инициативе прокуроров внесены изменения в 11 муниципальных правовых актов, ограничивающих права резидентов территорий опережающего развития на получение льготы по земельному налогу. Прокуратурой края приняты меры по фактам нарушения отраслевыми департаментами сроков проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов на строительство объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры ТОСЭР "Надеждинская" и "Михайловский", что повлекло неполное освоение бюджетных средств", - сообщил Шайбеков.
Кроме того, по его словам, прокуратура региона пресекла факты затягивания сроков рассмотрения заявлений резидентов свободного порта о предоставлении земли, необоснованного возврата таких обращений, отказов в предоставлении участков по основаниям, не предусмотренным законом.
"Только после вмешательства прокуратуры края отраслевым департаментом в установленном порядке рассмотрены заявления резидента свободного порта об изменении вида разрешенного использования земельных участков и предоставлении участков для строительства", - добавил Шайбеков.
В Приморском крае открыты четыре ТОР - "Михайловский", "Надеждинская", "Большой Камень" и "Нефтехимический". "Надеждинская" имеет производственно-логистическую направленность; "Михайловский" специализируется на сельском хозяйстве и пищевом производстве; в ТОР "Большой Камень" на базе завода "Звезда" создается одна из крупнейших судостроительных верфей в России и в мире; в ТОР "Нефтехимический" будут производить моноэтиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, а также ароматические углеводороды и этилбензол.